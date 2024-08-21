وزير الخارجية الكوبي يدين استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني

هافانا-سانا

جدد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إدانته استمرار الكيان الصهيوني بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واستهداف البنى التحتية في قطاع غزة.

وقال رودريغيز على منصة إكس: “قتلت “إسرائيل” ما لا يقل عن 16.480 طفلاً فلسطينياً في غزة منذ تشرين الأول 2023، وهذا دليل على أعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “ندين الهجمات “الإسرائيلية” الدائمة على المستشفيات والمدارس ومراكز اللاجئين والتي تنتهك القانون الإنساني الدولي”.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 320 على القطاع إلى 40223 شهيداً، و92981 جريحاً.

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