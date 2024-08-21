المجلس الأعلى للتعليم التقاني يناقش التحضيرات للعام الدراسي القادم

دمشق-سانا

ناقش المجلس الأعلى للتعليم التقاني خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التحضيرات والمسائل المتعلقة بتحديد الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقانية والكليات التطبيقية في الجامعات وآليات وشروط القبول للعام الدراسي 2024-2025 في ضوء نتائج الثانوية لهذا العام.

وأكد الوزير إبراهيم أهمية التعليم التقاني في رفد سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة، وكذلك إحداث وافتتاح اختصاصات جديدة، مشيراً إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم التقاني والعمل على خلق فرص حقيقية من شأنها زيادة الإقبال عليه.

وأشار الوزير إبراهيم إلى ضرورة التركيز على الاختصاصات النوعية وتهيئة مستلزمات العملية التعليمية والتدريسية، إضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر بهدف تخريج فنيين ومهنيين متميزين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير عمل المعاهد التقانية والكليات التطبيقية وتفعيل القانون الذي اعتبر هذه المعاهد مراكز إنتاجية لتطبيقه على أرض الواقع.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency