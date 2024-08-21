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كنعاني يدعو العالم إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الكيان الصهيوني لوقف إجرامه

2024-08-21

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الكيان الصهيوني لوقف إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً إدانة بلاده لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله على منصة إكس: “ندين بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار الإبادة الجماعية الوحشية للشعب الفلسطيني المضطهد والتدمير المروع الذي يقوم به الصهاينة في قطاع غزة، وندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية وفعالة ضد كيان الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 50 شهيداً و124 جريحاً.

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