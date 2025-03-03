تسهيلاً لحركة المسافرين… تفعيل مسار كراج الراموسة باتجاه مركز مدينة حلب

حلب-سانا

وضعت اللجنة المشتركة لنقل الركاب في محافظة حلب اليوم مسار نقل المسافرين والوافدين من كراج الراموسة باتجاه مركز المدينة والعكس في الخدمة بوتيرة رحلة كل عشر دقائق على مدار 24 ساعة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح لمراسل سانا أن تفعيل المسار جاء لتلبية حاجة المواطنين، بهدف تسهيل حركتهم وتخفيف أعباء التنقل عنهم، مشيراً إلى أن الخط يعمل على مدار الساعة وبثلاثة وثلاثين باصاً.

ولفت المشرف على عمل الباصات عبد الكريم السيد إلى أنه بعد العمل التجريبي تم تفعيل المسار مع الاستمرار في زيادة عدد الباصات بعد ترميمها وتجهيزها جراء تضررها في الحرب.

مدير هندسة المرور والنقل الداخلي بمجلس مدينة حلب المهندس سائد بدوي بين أن إحداث الخط هو نتيجة للجهود المشتركة بين القطاعات المسؤولة كافة بهدف تلبية حاجة المواطنين.

بدورهم عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لتفعيل الخط، ولا سيما أن الباصات المخصصة تخفف تكاليف الوصول إلى عقدة المواصلات في مركز المدينة وتراعي جميع الظروف ومصممة وفق ترتيب خاص للمسافرين ولا سيما ذوي الإعاقة.

أوهانيس شهريان

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