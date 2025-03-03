الجيش الروسي يواصل تقدمه ويحرر بلدة جديدة ويسقط 63 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل تقدمها في عمق دفاعات قوات نظام كييف وتكبده خسائر وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 2060 عسكرياً ومستودع ذخيرة وآخر للوقود و63 طائرة دون طيار.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن وحدات من مجموعة قوات قطاع “الشمال” الروسية هزمت التشكيلات الأوكرانية في زولوتشيف وليبتسي وفولتشانسك بمنطقة خاركوف، وكبدتها نحو 100 جندي وثلاث مركبات عسكرية وثلاثة مدافع ميدان.

وألحقت وحدات من مجموعة قوات القطاع “الغربي” الهزيمة بتشكيلات نظام كييف في مواقع بمنطقة خاركوف ولوغانسك ودونيتسك الشعبييتين، وتم صد ست هجمات فقد خلالها المهاجمون نحو470 جندياً ودبابة وأربع مركبات عسكرية.

وحسب الوزارة هزمت وحدات من مجموعة قوات القطاع “الجنوبي” تشكيلات الألوية الأوكرانية في مواقع بدونيتسك الشعبية، وتمكنت من تحييد أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير ثلاث مركبات عسكرية وسبعة مدافع ميدان وراجمة صواريخ ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.

وحررت وحدات من مجموعة قوات “المركز” بلدة جيلاني بجمهورية دونيتسك الشعبية وألحقت الهزيمة بتشكيلات الألوية الأوكرانية 23 و53 و151 في مواقع بالجمهورية، وتم صد ست هجمات كلفت قوات كييف أكثر من 630 جندياً ومركبة قتال مدرعة و12 مركبة عسكرية وتسعة مدافع ميدان.

وهزمت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” التشكيلات الأوكرانية في فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا بدونيتسك الشعبية، وتم صد أربع هجمات فقدت خلالها القوات المهاجمة نحو130 جندياً ومركبة قتال مشاة وخمس مركبات عسكرية و4 مدافع ميدان.

وكبدت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” التشكيلات الأوكرانية في ماليه شرباكي ونوفودانيلوفكا بمنطقة زابوروجيه ما يصل إلى 30 جندياً وخمس مركبات عسكرية ومدفعي ميدانن فيما دمرت الوحدات الروسية المشتركة مستودعاً للوقود، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات كييف في 131 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية سبع قنابل موجهة من طراز “هامر” وصاروخاً مضاداً للسفن من طراز “نبتون-إم دي” و15 صاروخاً من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع و63 طائرة دون طيار أوكرانية.

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