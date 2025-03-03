روسيا والصين توقعان خطة تعاون استثماري

موسكو-سانا

وقعت روسيا والصين خطة تعاون استثماري ثنائي في ختام اجتماع رئيسي حكومتي البلدين في موسكو.

وحسب موقع “آر تي” عقد رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الروسية اليوم الاجتماع الدوري الـ 29 للجنة الحكومية الروسية الصينية المشتركة.

وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على خطة للتعاون الاستثماري ومذكرة تفاهم بين وزارتي النقل الروسية والصينية، بشأن مسألة تعزيز استخدام مركبات آلية لشحن البضائع عبر الحدود والتعاون في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

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