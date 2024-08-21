حماس: محاولات الاحتلال لتهويد الأقصى ستفشل

القدس المحتلة-سانا

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى أو تغيير معالمه ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بحقوقه وثوابته، وسيبقى درعاً حصيناً للدفاع عن الأرض والمقدسات حتى التحرير والعودة.

وشددت حماس في بيان اليوم في الذكرى الـ 55 لإحراق الأقصى على أنه لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر منه، فهو وقف إسلامي خالص، لافتةً إلى أن جريمة إحراقه لم تزد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بأرضه ومقدساته.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم إلى النفير العام والاحتشاد في جميع الساحات يوم الجمعة القادم للتضامن مع غزة والقدس والمسجد الأقصى والمطالبة بوقف جرائم الاحتلال.

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