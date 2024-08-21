الخارجية الروسية: نتعامل مع حالات تسلل الصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك بشكل مفصل

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كل حالة تسلل للصحفيين الغربيين بمرافقة قوات كييف إلى مقاطعة كورسك، ستتم متابعتها، والتحقيق فيها بشكل مفصل.

وقالت زاخاروفا في تصريح عبر راديو سبوتنيك اليوم: “كل حالات التسلل للذين يعملون تحت ستار الصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك سيتم تعقبها، مهما كانت جنسياتهم”.

كما أكدت زاخاروفا في سياق آخر أن الأعمال العدائية التي تقوم بها لاتفيا لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة النظام في كييف، ولن تؤثر على نتائج العملية العسكرية الخاصة.

وقالت زاخاروفا: “في الواقع الحالي في لاتفيا، لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، لأن المؤسسة السياسية المحلية تتكون بالكامل تقريباً من الورثة الأيديولوجيين الذين يكرهون روسيا على المستوى الجيني، ويحاولون تصفية حسابات تاريخية معها”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تعتبر كلام وزير الدفاع اللاتفي سبرودس أندريس تأكيداً على التورط المتزايد لهذه الدولة البلطيقية في النزاع المسلح في أوكرانيا.

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