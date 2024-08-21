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تراجع أسعار الذهب

2024-08-21

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم، مع ترقب المستثمرين مؤشرات حول خفض سعر الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2514.03 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً أمس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2551.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.53 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 951.10 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 923.30 دولاراً.

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