حملة نظافة في حي الخالدية بحمص بمشاركة المجتمع الأهلي

حمص-سانا

بالتعاون بين مجلس المدينة والمجتمع الأهلي، بدأت في حي الخالدية بحمص حملة نظافة شاملة للمنطقة.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس، أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة تتم بمشاركة عدد من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وأهالي الحي، استكمالاً لحملات نظافة في عدة أحياء في المدينة، مبيناً أن الحملة تشمل تنظيف الشارع الرئيسي للحي وعدة شوارع فرعية، تزامناً مع تزايد عودة الأهالي إلى بيوتهم التي هجرهم منها الإرهاب.

ولفت الصالح إلى أن أعمال الحملة التي تستمر لمدة أسبوع تشمل ترحيل أنقاض وإزالة أعشاب وتنظيف حدائق وتقليم أشجار، ورش مبيدات حشرية وتعقيم الحاويات بمشاركة أهالي الحي، وتهدف إلى نقل ثقافة المحافظة على النظافة من البيت إلى الشارع والحديقة والمدينة، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد وسلوكيات النظافة، وخاصة ضمن الأحياء التي شهدت عودة كثيفة للسكان.

وأعرب عدد من أهالي الخالدية عن استعدادهم للمشاركة بجميع الفعاليات التي تصب في خدمة حيهم وإعادة الحياة له، بدعم ومشاركة مؤسسات القطاع العام والجمعيات الأهلية لتنظيف كل الشوارع وإزالة الأنقاض تزامناً مع عودة الأهالي إلى منازلهم.

رشا المحرز

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