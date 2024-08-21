سعر غرام الذهب ينخفض محليا 8 آلاف ليرة

دمشق–سانا

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً و15 ألف ليرة وسعر شراء مليوناً و14 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 870000 ليرة، وسعر شراء 869000 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و500 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و325 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها لصاقة “كيو آر”، على أن يتم استيفاء الرسم المالي بعد احتساب سعر الذهب للقطعة تضاف إليه أجور التصنيع، مشيرة إلى أن أي مخالفة تعرض الحرفي للمساءلة القانونية والمالية، كما يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112230766 و01122448005.

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