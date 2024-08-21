استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة اثنين جراء غارتين جويتين للعدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة مواطنين لبنانيين وجرح اثنان آخران الليلة جراء غارتين للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله إن الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة أدتا لاستشهاد ثلاثة مواطنين لبنانيين وإصابة اثنين بجروح”.

وكان لبنانيان استشهدا أمس أيضا بغارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان.

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