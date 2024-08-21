موسكو تطالب برلين مجدداً بالكشف عن تفاصيل التحقيق في قضية السيل الشمالي في مجلس الأمن الدولي

نيويورك-سانا

طالب دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ألمانيا بالكشف عن تفاصيل التحقيق في قضية السيل الشمالي في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله في تصريح صحفي اليوم: “تحاول الدول الغربية التلميح إلى أنها لا تزال تؤمن بنزاهة ومهنية التحقيق الألماني، وقالوا نفس الشيء عن التحقيق السويدي. مضيفاً إن استنتاجهم الوحيد هو أن السيل الشمالي تم تفجيره بالفعل، ولذلك لدينا شكوك جدية حول هذا التحقيق والمواقف”.

ولفت بوليانسكي إلى أنه يجب على ألمانيا أن تخطر مجلس الأمن بما لديها في الوقت الحالي. فهذه مسؤوليتها، ونتوقع أن يتم ذلك في المستقبل القريب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس أن الولايات المتحدة هي من أصدرت الأوامر بالهجوم على خط أنابيب غاز السيل الشمالي عام 2022، داعياً برلين للكشف عن نتائج التحقيقات بهذا الهجوم معتبراً أن “من العار على ألمانيا أن تتقبل بصمت حرمانها من أساس طويل الأجل لطاقتها وبالتالي الرفاهية الاقتصادية التي كانت مفتاح تنميتها في شكل إمدادات ميسورة التكلفة من الغاز الروسي”.

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