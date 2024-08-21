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البيلاروسية سابالينكا تتوج ببطولة سينسيناتي للتنس

2024-08-20

واشنطن-سانا

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا ببطولة سينسيناتي الأميركية للتنس عقب فوزها على الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة.

واحتاجت المصنفة الثالثة عالميا إلى ساعة و15 دقيقة لحسم نتيجة المباراة النهائية لصالحها وتغلبت على منافستها صاحبة الأرض والجمهور بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و7-5.

وبذلك حصدت سابالينكا لقبها الثاني هذا الموسم بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات غراند سلام الأربع الكبرى ولتؤكد جاهزيتها قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر بطولات الغراند سلام في الـ 26 من الشهر الحالي.

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