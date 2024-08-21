80 عملاً فنياً في معرض “شموع السلام 10”

طرطوس-سانا

استضافت صالة طرطوس القديمة المعرض الفني “شموع السلام 10” الذي يشارك فيه نحو 60 فناناً تشكيلياً من عدة محافظات يقدمون 80 عملاً تشكيلي منها أعمال نحتية متعددة المدارس والأساليب والألوان.

وبيّنت لينا رزق رئيسة جمعية شموع السلام في تصريح لمراسلة سانا أن الجمعية حرصت منذ تأسيسها عام 2017 على إقامة معارض فنية بمشاركة فنانين جدد وأفكار جديدة كانت انطلاقتها في دار الأوبرا بدمشق لتحمل شعلة السلام بالفن إلى عدة محافظات وتستضيف في معرضها العاشر باقة من أشهر التشكيليين السوريين إلى جانب المشاركين.

الفنانة ليزا غازي شاركت بلوحتين دمجت فيهما عناصر الطبيعة وبدايات الخط الآرامي مع عناصر مدارس الفن التجريدي والحديث والمدرسة التكعيبية بشكل متناسق يخدم الفكرة واعتبرت المعرض تجمعاً إنسانياً راقياً تلتقي فيه اللوحة مع اللون والفكرة.

ورأت الفنانة أماني مسكة أن شغفها بالخط العربي ومكانته كونه يحمل تاريخ وهوية العرب جعلها تركز في معظم لوحاتها على إبراز جماليته لتقدم لوحة حروفية بالخط الفارسي باستخدام الأسلوب النافر معتمدة على مادة المعجون لإبراز الحروف باللونين الخمري والذهبي الأشهر قدماً وحضوراً.

وركزت الفنانة زمزم الحاح في لوحتها على الطبيعة الصامتة مستخدمة أسلوب الرسم على القماش الخام الغير معالج والألوان المائية الزاهية لإظهار شفافية اللون ووضوحه تعبيراً عن الأمل والسلام.

تقاليد ومراحل عملية الحصاد اليدوي والصناعات اليدوية التقليدية كصناعة أطباق ومكانس القش مع التركيز على عناصر الريف المنزلية والطبيعية واللباس التقليدي لأهالي منطقة الدريكيش كانت عنوان مشاركة الفنانة دعاء عبود في لوحتيها إلى جانب تخصيص إحدى الزوايا لرسم جبل تخلة المشهور في تلك المنطقة مستخدمة الألوان الخشبية والمائية والفلوماستر.

وعن مشاركته قال الفنان عدنان قاسم أنه يشارك بعملين زيتيين يشيران لحالتين اجتماعيتين في إحداهما المعاناة والتفكير المجهد مع التأمل في حين تحاكي الثانية حالة الغدر والخيانة مع إظهار الحالة الجسدية والنفسية للشخص الذي تعرض للغدر.

وقدم الفنان فادي الخوري ثلاثة أعمال نحتية خشبية تبرز اثنتان منهما المرأة أطلق على إحداها “آلهة العنب” والثانية تبرز جمال ورشاقة المرأة، في حين جسد في منحوتته الثالثة رجل الفضاء مبيناً أنه استخدم خشب الجوز والزيتون والمشمش وإن كان الأخير الأقل استخداماً في عالم النحت.

ورأى الفنان جورج شمعون أن وجوده مع عدد من الفنانين كضيوف شرف لفتة جميلة من القائمين على المعرض الذي قال عنه أنه يحمل الفكر والمتعة البصرية لنشر السلام، مشيراً أن مشاركته بلوحة ألوان زيتية على القماش تمثل حالة أنثى متعبة تجلس في أسفل سلّم لتكون الرؤية مختلفة تماماً عند قلب اللوحة لتظهر في أعلاه للقول بأن الأنثى المتواضعة هي الأكثر سموّاً معتمداً أسلوب التباين بين الضوء والعتمة.

فاطمة حسين

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