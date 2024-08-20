تزايد حرائق الغابات في تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت المديرية العامة للغابات في تركيا ارتفاع عدد حرائق الغابات التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري بفعل درجات الحرارة القياسية التي سجلتها مدن مختلفة خلال موسم الصيف، مؤكدة اندلاع 2529 حريقاً منذ 1 كانون الثاني حتى الـ 19 من آب الجاري.

ونقلت “صحيفة زمان” عن المديرية قولها إن البيانات تشير إلى اندلاع 2529 حريق غابات مقابل 1419 حريقاً في الفترة نفسها من العام الماضي” موضحة أنه “بالمقارنة مع الفترة نفسها زادت مساحة الغابات المحترقة من 8.865 هكتارات إلى 17.456 هكتاراً.

وأضافت إنه “خلال الفترة نفسها العام الماضي وقع 1012 حريقاً خارج مناطق الغابات ليرتفع الرقم خلال الفترة ذاتها من العام الجاري إلى 2793 حريقاً”.

ووفقاً لوزارة الزراعة والغابات في تركيا وقع 439 حريق غابات حتى الآن خلال آب الجاري واستجابت فرق الإطفاء لـ 247 حريقاً في 4 أيام من الـ 15 حتى الـ 18 من آب من بينها 109 حرائق غابات و 138 حرائق ريفية، حيث تكافح فرق الإطفاء منذ صباح الخميس الماضي لإخماد تلك الحرائق عبر وسائل عديدة شملت سيارات الإطفاء والطائرات والمروحيات.

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