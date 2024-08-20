المكتب الإعلامي في غزة: مجازر الاحتلال في قطاع غزة امتداد لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب تأتي امتداداً لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم: “ارتكب جيش الاحتلال اليوم ثلاث مجازر وحشية من خلال قصفه مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة وسوقاً بمدينة دير البلح وسط القطاع ونقطة شحن هواتف نقالة في خان يونس جنوبه، ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً وإصابة العشرات”، محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد الفلسطينيين.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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