حجر البازلت بديل حجر التلبيس الصناعي والرخام في درعا

درعا-سانا

استخدم الأهالي في مدينة بصرى الشام بريف درعا الحجر البازلتي الذي يتوافر بكميات كبيرة في جنوب سورية بدلاً من حجر التلبيس الصناعي والرخام والأعمدة الخرسانية.

ويتمتع الحجر البازلتي بالمتانة والجمالية وانخفاض القيمة مقارنة مع البدائل، ويعبر في الوقت نفسه عن تراث وتاريخ حوران الموغل في القدم.

صاحب إحدى منشآت قص الحجر البازلتي في مدينة بصرى الشام أحمد السمارة المقداد ذكر في تصريح لمراسل سانا أن حجر البازلت الأملس الأزرق من الداخل والمزخرف أو المدبب من الخارج أكثر المنتجات التي يتم استعمالها في عملية البناء بالطريقة الحديثة وبشكل مستوحى من القدم والتراث، مبيناً أن الأهالي باتوا يستخدمون أعمدة البازلت عوضاً عن الأعمدة الخرسانية “الإسمنتية”، وذلك لمتانتها وقوتها ومنظرها الجمالي، كما استعملوا الحجر الطبيعي بديلاً عن الرخام والغرانيت المستخدم في المطابخ والبرندات، وتم التعامل معه بأحجام مختلفة، لافتاً إلى أن كحلة الحجر تتجانس مع لون الحجر وتعطي منظراً مستوحىً من التراث بتصميم يقترب إلى حد كبير من طريقة البناء القديمة.

وأضاف: بدأنا بصناعة المغاسل الحجرية بديل البورسلان المكلف والأقل متانة وجودة، بالإضافة إلى كل المشغولات التراثية القديمة.

أحد أصحاب السيارات الناقلة للحجر من مقلع للأحجار في المنطقة الجنوبية، سلوان بدران قال في تصريح مماثل: ننقل الحجر البازلتي إلى منشآت حجر البازلت في بصرى، ليتم تطويعه واستخدامه في عملية الإكساء الداخلي والخارجي في المنازل، مبيناً أن حجر البازلت بات مرغوباً لكونه بديلاً أكثر متانةً وأقل تكلفةً مقارنةً بأمثاله من الرخام أو الغرانيت.

أحد العاملين في قص حجر البازلت، يحيى الفلاح أوضح لـ سانا أن خلو حجر المنطقة الجنوبية من الثقوب يعطي منظراً جمالياً يضاهي حجر التلبيس الصناعي ويتفوق عليه، ويعد رخيصاً مقارنةً مع الصناعي أو الرخام المستورد والغرانيت، لافتاً إلى أن حجر البازلت يعكس تراث وتاريخ المنطقة الجنوبية بشكل عام ومدينة بصرى الشام بشكل خاص.

رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا، أيمن الضماد بين أن لدى محافظة درعا 1600 منشأة للمنتجات الإسمنتية، منها متخصصة بقص حجر البازلت المميز لتاريخ المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الحجر البازلتي بات يستعمل في إكساء المطابخ والحمامات والأرضيات والأدراج وإنتاج الطاولات وزينة الحدائق والجدران وغيرها.

قاسم المقداد ورضوان الراضي

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