ورشة عمل لبناء الاختبارات المؤتمتة لمدرسي الصف الثالث الثانوي بدرعا

درعا-سانا

بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، انتهت اليوم الورشة التدريبية التي أقامتها مديرية تربية درعا لمدرسي الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، وذلك في ثانوية الشهيد أحمد الرفاعي.

وأوضح مدير التربية المهندس منهل العمارين لمراسل سانا أن هذه الورشة بهدف تعريف المدرسين على مهارات وضع الأسئلة المؤتمتة وكيفية تعامل الطلبة مع الورقة الامتحانية والتي ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس دائرة التخطيط والإحصاء بالمديرية عبد الجبار الرحال إلى أن الورشة أقيمت على مرحلتين الأولى استمرت من 13 إلى 15 آب الجاري، والثانية من 18 منه وانتهت اليوم وضمت التدريب على مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والتاريخ والفلسفة والوطنية، وتركز العمل على القلق الامتحاني وأتمتة الاختبارات.

المدرسة أميرة محمد اختصاص جغرافيا بينت أن مثل هذه الورشات ضرورة ملحة للمدرس لمعرفة كيفية وضع الأسئلة، وللطالب ليستطيع التكيف مع نموذج الامتحانات الجديد حفاظاً على جهوده.

بشار المفلح موجه الرياضيات اعتبر أن الورشة هي خطوة على الطريق الصحيح للدخول في عالم المعلوماتية وفرصة حقيقية لاختصار الوقت بصدور النتائج وتخفيف العباء عن المدرسين بعمليات التصحيح التقليدية والحفاظ على حقوق الطالب.

رضوان الراضي

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