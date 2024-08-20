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مجموعات عسكرية روسية جديدة لحماية بيلغورود وبريانسك وكورسك

2024-08-20

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنشاء مجموعات عسكرية جديدة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، لتأمين أكبر للبلاد من هجمات قوات النظام في كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان عقب اجتماع مجلس التنسيق بشأن الأمن العسكري للمناطق الحدودية: “تم إنشاء مجموعات عسكرية جديدة، حيث يتولى ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقادة تجمعات بيلغورود وكورسك وبريانسك مسؤولية الحماية من الهجمات المعادية”.

بدوره أفاد نائب رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني، الفريق يوري كورساتشيف بحل 6 قضايا إشكالية تتعلق بتوريد الطائرات الرباعية المطلوبة ومولدات البنزين ومركبات رباعية الدفع وأجهزة الرؤية الليلية والمناظير، بالإضافة إلى أجهزة التصوير الحراري إلى مقاطعة بيلغورود.

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