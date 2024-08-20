وزارة التربية تطلق منصة رقمية جديدة مخصصة لتقديم الخدمات للعاملين في قطاع التربية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية اليوم منصة رقمية جديدة مخصصة لتقديم الخدمات للعاملين في قطاع التربية تحت اسم “منصة خدمات العاملين”، وستبدأ بتقديم خدمات تحديد مركز العمل، ثم ستتضمن خدمات أخرى لاحقاً.

وتهدف المنصة وفق بيان لوزارة التربية تلقت سانا نسخة منه إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات الخاصة بالعاملين، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تقديم الطلبات بشكل يدوي، ما يساهم في تقليل الضغط عن مديريات التربية في المحافظات عبر تقليص عدد المراجعين الذين يحتاجون إلى زيارة المديريات شخصياً، ويخفف من عبء وتكاليف الحضور الشخصي.

وذكرت الوزارة أن المنصة تُمكّن العاملين من تقديم طلباتهم إلكترونياً بكل سهولة، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات في أي وقت، كما تضمن معالجة الطلبات بسرعة وكفاءة، ما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين الكفاءة الإدارية.

وتوفر المنصة حالياً، وفق بيان الوزارة خدمة “تحديد مركز العمل”، مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات قريباً، مؤكدة أن المنصة في مرحلة الإطلاق التجريبي حالياً، ما يتيح الفرصة لتجربة وتحسين الأداء قبل التوسع في تقديم الخدمات الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات.

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