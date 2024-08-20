تأمين مدخلات الإنتاج… محور مناقشات صناعيي الكونسروة ورب البندورة

دمشق-سانا

ناقش صناعيو الكونسروة ورب البندورة في دمشق وريفها سبل تأمين مستلزمات إنتاج رب البندورة، ومدى توافر البندورة الطازجة بالجودة المطلوبة لهذه الصناعة.

وأشار الصناعيون خلال اجتماعهم بغرفة صناعة دمشق وريفها إلى أهمية توفير متطلبات الإنتاج الزراعي لهذه المادة، للحفاظ على المواصفة المطلوبة لعملية تصنيعها من أجل استمرارية الحفاظ على جودة منتجاتهم المصنعة.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، غزوان المصري أن الغرفة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستمرار الإنتاج الصناعي وحماية المزارعين، مع توفير المنتج المُصنّع والفاكهة الطازجة للمواطن، لافتاً إلى أن موسم محصول البندورة وفير ومبشر، بحسب غرف الزراعة السورية التي تعمل بشكل مباشر مع المزارعين.

وفيما يتعلق بموضوع المواد الحافظة الداخلة في صناعة رب البندورة مع اقتراح إلغاء العبوات البلاستيكية خلال اجتماع شركات الكونسروة مع لجنة المُضافات الغذائية، دعا الصناعيون إلى بحث هذا الموضوع مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية لعرض ملاحظاتهم ومقترحاتهم المبنية على دراسة علمية مفصلة، مؤكدين حرصهم على التقيد باتباع الشروط الصحية في صناعاتهم والتزامهم بالمعايير الأساسية.

شارك في الاجتماع أمين سر الغرفة المهندس محمد أيمن مولوي، ورئيس لجنة الكونسرة سامر شولح، وعدد من صناعيي الكونسروة.

أحمد سليمان

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