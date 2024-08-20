روسيا: مشاركة شركات عسكرية أمريكية إلى جانب قوات كييف تثبت تورط واشنطن

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة في موسكو، ستيفاني هولمز، وقدمت لها مذكرة احتجاج على تصرفات الصحفيين الأمريكيين الذين تسللوا بطريقة غير شرعية إلى مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان لها: “قدمنا احتجاجاً للقائمة بالأعمال الأمريكية في موسكو حول وجود معلومات بشأن مشاركة شركات عسكرية خاصة أمريكية إلى جانب كييف بهجومها على مقاطعة كورسك”، مشددة على أن “المرتزقة الأمريكيين المنضوين تحت جناح القوات الأوكرانية هدف شرعي للضربات الروسية”.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ هولمز بأن “مشاركة الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية إلى جانب قوات نظام كييف بالهجوم على أراضينا تثبت تورط واشنطن المباشر في الصراع”.

وفي وقت سابق ظهرت عبر إنستغرام صورة توثق مشاركة مرتزقة شركة “فورورد أوبسرفيشن غروب” العسكرية الأمريكية الخاصة في هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، والذي بدأ منذ السادس من الشهر الجاري وتواصل القوات الروسية التصدي له وتكبيد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد.

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