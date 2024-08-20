الغرفة الفتية الدولية بحمص تطلق مشروعاً لتمكين الشباب وتحسين جودة الرعاية الصحية

حمص-سانا

تستمر الغرفة الفتية الدولية في حمص باستهداف الشباب من خلال مشاريع وأنشطة مهمة تفيدهم في حياتهم العملية وتخدم المجتمع المحلي، وآخر هذه المشاريع مشروع “Rising Doctors” الذي يهدف إلى تمكين الشباب وسد الفجوات المعرفية والمهنية في القطاع الصحي.

وعن المشروع أشارت دانا الآغا الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية بحمص لسانا الشبابية إلى أنه في إطار التزام الغرفة بتمكين الشباب والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في المجتمع يأتي المشروع استجابة للتحديات الصحية المتزايدة في المنطقة، ويهدف إلى سد الفجوات المعرفية والمهنية في القطاع الصحي، من خلال تقديم ورشات عمل تدريبية وبرامج تطويرية مصممة خصيصاً لتمكين الشباب في القطاع الطبي.

وبينت الآغا أن المشروع يتضمن عدة مراحل تشمل بناء القدرات، وحملات التوعية الصحية، ومؤتمراً ختامياً لتقييم الإنجازات وتكريم المشاركين، وقالت: نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام الصحي في حمص، وإن تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم هو المفتاح لتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعنا.

نائب الرئيس المحلي لنطاق التعاون الدولي بغرفة حمص هيا السعدي قالت: “إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في حمص، من خلال تمكين الشباب من الأطباء والصيادلة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع وأضافت: إن المشروع ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو منصة تجمع بين التعليم والممارسة العملية والشراكة الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية ومن خلاله نسعى إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات الصحية والمهنية للشباب، وزيادة الوعي بأهمية الممارسات الصحية الجيدة.

ودعت السعدي كل الجهات الفاعلة والشركاء المحتملين إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في نجاحها، لما لذلك من تأثير على صحة ورفاهية الأفراد والمجتمع ككل، مؤكدة على الجهود المبذولة من قبل عدة جهات لإطلاق هذا المشروع والعمل على إنجاحه، لأنه بتضافر جهود الجميع من الممكن تحقيق تغييرات إيجابية وبناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع.

صبا خيربك

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