دمرت 25 مدرعة… القوات الروسية تقضي على 350 مسلحاً أوكرانياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على نحو 350 مسلحاً أوكرانياً، ودمرت 25 مركبة مدرعة، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تم إحباط محاولات هجوم لقوات نظام كييف في اتجاه بلدات بوركي وكورينيفو وكريميانويه وكانابيلكا، فيما تواصل القوات الروسية تدمير مجموعات التخريب والاستطلاع في غابات مقاطعة كورسك، مشيرة إلى تدمير 4 دبابات، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى محطة حرب إلكترونية.

وأضاف البيان: إن الطيران العملياتي التكتيكي نفذ ضربات في مقاطعة سومي استهدفت مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفولنايا وسلوبودا وفوروجبا ولوكنيا وموغريتسا وخوتن، كما استهدفت الضربات الجوية القوات الأوكرانية أيضاً في مناطق أباناسوفكا وبوركي وفيكتوروفكا وكوسيتسا وليوبيموفكا وبليخوفو وتولستوي ميدو، وكذلك غربي بوغدانوفكا.

وشنت وحدات من قوات نظام كييف هجوماً على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في السادس من الشهر الجاري، فيما تواصل القوات الروسية التصدي لهذا الهجوم.

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