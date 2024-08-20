قوات الاحتلال تقتلع مئات الأشجار غرب سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة دير استيا غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية، واقتلعت مئات الأشجار.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي بثلاث جرافات، وقامت بتجريف عشرات الدونمات واقتلاع مئات أشجار الزيتون واللوزيات، كما دمرت عدداً من آبار تجميع المياه.

وفي تشرين الأول الماضي أقام الاحتلال بؤرة استيطانية قرب حقول الفلسطينيين في البلدة ومنع المزارعين من الوصول إليها.

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