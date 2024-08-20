كيميائي يتفرد بتقديم منتجات نوعية ضمن مشروع صغير بالسويداء

السويداء-سانا

وظف الكيميائي شبلي عبد الوهاب اختصاصه الجامعي بدراسة الكيمياء مع خبرته التي اكتسبها بالعمل على مدار سنوات في عدد من المعامل والشركات بمحافظتي دمشق وريفها، لينجح بتأسيس مشروع صغير لتصنيع المنظفات والصابون ومواد التجميل والعناية بالسيارات في محافظة السويداء.

المشروع حسب تصريح شبلي لمراسل سانا جاء إيماناً منه بأهمية العمل المنتج، ولا سيما لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي فرضتها تداعيات الحرب على سورية.

أكثر من خمسين منتجاً صنعها شبلي وتفرد في عدد منها ضمن السوق المحلية ومنها كما أوضح مادة تستخدم لتنظيف محركات السيارات وإزالة الشحوم العالقة تحافظ على المعدن واستخدم في تركيبها خمسة مركبات، وكذلك بودرة للغسالات بمواصفات نوعية ودون إضافة مادة الملح عليها وسائل للجلي يجمع بين عمل المنظف والملمع وبثلث قيمته ويحقق وفراً.

وبين شبلي كيف صنع مواد تستخدم للحد من التكلس ضمن أنابيب الري والطاقة الشمسية ومضاد صدأ للمواد الكهربائية المنزلية، إضافة لإدخال عناصر زيتية لصابون الغليسرين لأهداف علاجية مثل القهوة لإزالة التصبغات والنيل للتبييض وزبدة الشيا لترطيب طبقات البشرة، إضافة لسائل جلي مكثف دون استخدام مادتي الفورمول الحافظة والتايلوز.

شبلي المفعم بالحيوية والنشاط والذي يمتلك الإرادة والتصميم لتقديم شيء ملفت ومميز ينفذ عمله ضمن ورشة صغيرة ملحقة بمحل بمدينة السويداء، كما نجح بافتتاح محل ثان لعرض منتجاته التي يحرص على أن تكون نوعية وتخدم متطلبات الزبائن.

ويعمل شبلي على تذليل الصعوبات التي تواجه عمله والمتمثلة بارتفاع أسعار المواد الأولية وشحنها أحياناً من خارج المحافظة، وكذلك انتشار المنظفات الخارجة عن المواصفات بالأسواق عبر سعيه الدائم للتميز والتطوير بعمله وإدخال منتجات جديدة، مع وجود طموح لديه خلال الفترة القادمة لتأسيس معمل يوفر عدداً من فرص العمل فيه.

عمر الطويل

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