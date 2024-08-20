القبض على شخص يمتهن بيع الأدوية المخدرة في الشعلان بدمشق

دمشق-سانا

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على شخص امتهن بيع الأدوية المخدرة، وصادرت كميات من الأدوية كان وضعها في مستودع للأدوية الطبية النفسية بمحلة الشعلان في دمشق.

وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أن المقبوض عليه اعترف بأنه يملك مستودعا لتجارة الأدوية والمنتجات الطبية والصيدلانية، ويحتفظ بكميات كبيرة من الأدوية النفسية والمخدرة من أنواع مختلفة لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية ويقوم بتوزيعها بدون ترخيص، وأن كراتين الأدوية المصادرة استلمها من أحد المعامل للأدوية الطبية على اسم مستودع للأدوية بحلب بناءً على اتفاق بينه وبين صاحب المستودع المتواري، والذي عرض عليه تصريف مخصصات من الأدوية التي يحصل عليها من المعمل المذكور لمروجي المواد المخدرة مقابل إعطائه نسبة على التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتحري مستودع المقبوض عليه عثر على حوالي 12 كرتونة تحتوي على أكثر من مئة ألف حبة “بيوغابلين” مخدرة بعيارات مختلفة وستة آلاف حبة مخدرة متنوعة، لافتة إلى أنه تم تسليم الأدوية المصادرة لوزارة الصحة وإذاعة البحث عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

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