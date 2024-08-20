إصابة ثمانية أشخاص في غارات للعدو الإسرائيلي على البقاع شرق لبنان

بيروت-سانا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارات العدو الإسرائيلي على البقاع شرق البلاد أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.

وقال المركز في بيان اليوم: “من بين الجرحى الثمانية طفلة وفتاة سوريتان، تم تقديم العلاج المناسب لهم جميعاً في مركز الطوارئ”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان آخر أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة قبريخا في الجنوب اللبناني، أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بحالات اختناق حادة استدعت إدخالهم إلى مستشفى تبنين الحكومي للعلاج.

وفي وقت سابق اليوم استشهد شخصان في غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency