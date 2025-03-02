استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار غرب المدينة وبلدة دورا جنوبها واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى استشهاد الشاب محمود الحروب 18 عاماً وإصابة 3 آخرين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

من جهة أخرى جرفت قوات الاحتلال مشتلاً زراعياً مساحته ما يقارب 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون والحمضيات وأصناف من الفواكه جنوب مدينة طولكرم.

وأصيب أربعة فلسطينيين واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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