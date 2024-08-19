“تكوينات متمردة”… معرض تشكيلي في صالة الشعب

دمشق-سانا

افتتح اتحاد الفنانين التشكيليين مساء اليوم معرضاً فردياً للفنان سيف داوود حمل عنوان “تكوينات متمردة” وذلك في صالة الشعب بدمشق.

ويتضمن المعرض 18 لوحة بأحجام مختلفة، بصياغات لونية تتسم بالجرأة وبأسلوب جديد تم رسمهم خصيصاً لعرضهم في هذه الصالة وفق ما قال الفنان سيف داوود لمراسل سانا.

وأضاف داوود: بحكم إقامتي في الخارج واطلاعي على المدارس الفنية الحداثية في العالم أحببت أن يحمل المعرض هذا العنوان لأني تمردت فيه عن المألوف لتعريف الزوار عن مسار الخط الفني في أوروبا، ولأبين فيه إلى أين وصلت المدارس الفنية الحديثة في العالم.

وأوضح داوود، لكل فنان أدواته الخاصة التي تتطور مع الوقت من خلال ثقافته وتجربته الخاصة، التي تشكل لديه ثقافة بصرية ينقل من خلالها الواقع بحسب رؤيته، وعمدت في هذه اللوحات على إظهار شخصيتي وأسلوبي لأقوم بتقديم الواقع وفق رؤيتي الخاصة.

وأشار إلى أن هذا المعرض يعدّ فرصة ليس للجمهور السوري للاطلاع على أساليب فنية حداثية تحاكي ما يتم تقديمه حالياً في أوروبا من أعمال بصياغاتها اللونية وتكويناتها وأساليبها ومواضيعها فقط، بل فرصة له أيضاً لرصد ردة فعل الزوار على هذه المضامين التي يعرضها لأول مرة في سورية.

يذكر أن المعرض مستمر لمدة أسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

مجد عبود

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