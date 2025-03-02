الغرفة الفتية الدولية تختتم مسابقة “حكايا الشام تروى بلغة الياسمين”

دمشق-سانا

نظمت الغرفة الفتية الدولية بدمشق بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم المرحلة النهائية من مسابقة “حكايا الشام تروى بلغة الياسمين” وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمن حفل الختام منافسة بين 6 متسابقين قدموا خطاباتهم وعرض فيديو يوثق مراحل المسابقة إضافة إلى أمسية موسيقية تحت عنوان “سكون” وهي تجربة تأملية لنقل صورة دمشق المدينة تجمع بين الأنغام الهادئة والملهمة.

رئيس مجلس إدارة الغرفة لعام 2024 محمد جهاد الهندي بيّن في تصريح لـ سانا أن المسابقة تهدف لتوفير بيئة للشباب لتبادل الخبرات وتضمنت عدة مراحل تتمثل بمرحلة التدريبات لبناء القدرات وورشات للقدرات المتقدمة والتحفيز بالمنافسة والوصول إلى خطابات ومتحدثين بجودة عالية.

بدوره نائب رئيس الغرفة أنور اللوجي أشار إلى أن المسابقة تهدف لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة والخبرة في مهارات الوقوف والتحدث أمام الجمهور وتحفيزهم لاكتساب هذه المهارة المهمة على الصعيد الشخصي.

من جانبه مدير البرنامج محمد الشهابي أوضح أن عدد المستفيدين من المسابقة بلغ 60 شخصاً من مختلف المحافظات خضعوا لتدريبات متقدمة في مجال الخطابة والتأثير بالجمهور لافتاً إلى أن الفئات العمرية التي استهدفتها المسابقة هي من 18 إلى 40 عاماً حيث تم التسجيل عبر طرح استمارة للراغبين بالمشاركة.

وأكد عدد من المتسابقين أهمية التدريبات التي تلقوها وخاصة في مجال التحدث أمام الجمهور والقدرة على إيصال رسالتهم بسلاسة إضافة لاكتساب مهارة الإقناع والتلوين الصوتي.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية تأسست عام 2004 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في سورية وهي شبكة عالمية تطوعية من المواطنين الفعالين من فئة الشباب، وتهدف إلى النهوض بالمجتمعات وتوفير فرص التنمية لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في أربعة نطاقات هي تطوير الأفراد والتأثير المجتمعي والأعمال والريادة والتعاون الدولي.

مهند سليمان

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