وفاة مواطن وإصابة 20 آخرين بعضهم بحالة حرجة جراء حادث سير على طريق حمص طرطوس

حمص-سانا

توفي مواطن وأصيب 20 آخرون بعضهم في حالة حرجة جراء انقلاب صهريج محمل بمادة زيت المحركات واصطدامه بحافلة ركاب على أوتوستراد حمص طرطوس.

وذكر العميد مهذب البودي مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغاً حول تدهور شاحنة محملة بالقمح على الطريق الدولي حمص طرطوس، وعلى الفور تحركت كوادر الإنقاذ إلى المكان وعملت بالتعاون مع فوج إطفاء حمص وشرطة المرور على تأمين الطريق.

وأضاف البودي أنه في الوقت الذي تعمل كوادر الإنقاذ على تأمين حركة المرور وإزالة آثار الحادث وبسبب السرعة الزائدة وعدم الامتثال للشاخصات المرورية انقلب صهريج محمل بمادة زيت المحركات واصطدم بحافلة ركاب كانت متوقفة في المكان ذاته ما أدى لوفاة شرطي مرور وإصابة 20 مواطنا خمسة منهم بحالة حرجة تم إسعافهم إلى مشافي حمص.

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