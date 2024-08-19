وزارة التربية تصدر درجات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للعام 2024

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها وذلك للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي أو في الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2024.

ويقبل في الصف الأول الثانوي العام “العلمي أو الأدبي” الطلاب من مواليد 2008 و2009 و2010 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي تتراوح بين 1399 في ريف دير الزور و2129 درجة في طرطوس وفي شهادة الإعدادية الشرعية بين 1895 في ريف دير الزور و2884 درجة في طرطوس.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في الأول الثانوي العام في دمشق 1763 درجة وفي ريف دمشق 1617 وفي ريف محافظة ريف دمشق 1629 وفي القنيطرة 1653 درجة وفي ريفها 1524 وفي درعا 1843 وفي ريفها 1739 وفي السويداء 1917 وفي ريفها 1899 وفي حمص 1740 وفي ريفها 1630 وفي حلب 1640 وفي ريفها 1463 وفي حماة 1646 وفي ريفها 1582 وفي إدلب وريفها 1460 وفي طرطوس 2129 وفي ريفها 1916 وفي اللاذقية 2006 وفي ريفها 2001 وفي الرقة وريفها 1467 وفي الحسكة 1574 وفي ريفها 1483 وفي دير الزور 1522 وفي ريفها 1399.

كما حددت الوزارة درجات القبول للناجحين في الشهادة الإعدادية الشرعية في دمشق 1388 وريف دمشق 2190 وريفها 2207 وفي القنيطرة 2239 وريفها 2064 وفي درعا 2497 وفي ريفها 2356 وفي السويداء 2597 وفي ريفها 2572 وفي حمص 2357 وفي ريفها 2208 وفي حلب 2222 وفي ريفها 1982 وفي حماة 2230 وفي ريفها 2143 وفي إدلب وريفها 1978 وفي طرطوس 2884 وفي ريفها 2596 وفي اللاذقية 2717 وفي ريفها 2711 وفي الرقة وريفها 1987 وفي الحسكة 2132 وفي ريفها 2009 وفي دير الزور 2062 وفي ريفها 1895.

وبالنسبة للتسجيل في المدارس المهنية لفتت الوزارة إلى أنه يقبل الطلاب من مواليد 2008-2009-2010 ممن حصلوا على درجات محددة في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية لدورة عام 2024.

رحاب علي

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