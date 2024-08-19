غربلة وتعقيم 1978 طناً من القمح في فرع إكثار بذار درعا

درعا-سانا

وصلت الكميات المغربلة والمعقمة من القمح في فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا من بداية الموسم في الأول من شهر حزيران حتى تاريخه إلى 1978 طناً.

وأوضح مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح لـ سانا اليوم أن مركز الغربلة والتعقيم التابع للفرع يغربل ويعقم يومياً ما بين 70 و80 طناً، مبيناً أن لدى الفرع رصيد خام من بذار القمح يبلغ 13250 طناً تتم غربلته وتعقيمه تباعاً حيث تستمر عمليات الغربلة والتعقيم حتى منتصف شهر كانون ثاني القادم.

قاسم المقداد

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