المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا المحتلة وتصيبه مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد أمام قمة الجنوب: العالم يشهد سقوطاً مدوياً للقيم بصمته على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2024-08-17
سورية تدين بشدة المجزرة الصهيونية الجديدة بحق عائلة سورية في جنوب لبنان
2024-08-17
فيليبي: الغرب هو المسؤول عما جرى في سورية
2024-08-17
مساعدات غذائية روسية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة
2024-08-16
تطوير التعاون المشترك محور لقاء الوزير المنجد مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-08-15
السفارة الهندية تقيم حفل تحية للعلم الهندي بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال الهند
2024-08-15
السفير أختر: العلاقات السورية الباكستانية تاريخية ومواقف البلدين متطابقة في كل المحافل الدولية
2024-08-14
محليات
مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة: الوقاية من جدري القردة من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19
2024-08-19
نقل دمشق تنهي إعادة تأهيل صالاتها الأربع وتضعها في الخدمة
2024-08-19
ورشة عمل لوزارة الإدارة المحلية والبيئة وأكساد حول مخاطر ظاهرتي التصحر والجفاف والمشروعات المنفذة للحد منهما
2024-08-19
توزيع مستلزمات عجزة لـ 585 شخصاً بالسويداء
2024-08-19
نشر التحول الرقمي في القطاع التعليمي وعلاقته بالتعليم الأخضر ضمن ندوة تربوية بجامعة البعث
2024-08-19
الذهب ينخفض 8 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-08-19
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2024-08-19
رياضة
منتخب حمص بالمصارعة أولاً في بطولة الجمهورية
2024-08-19
مايوركا يفرض التعادل على ريال مدريد بمستهل مشواره في الدوري الإسباني
2024-08-18
منافسات قوية ببطولة الجمهورية للمصارعة لفئتي الرجال والشباب
2024-08-18
اختتام بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز 2024
2024-08-17
اختتام منافسات بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-08-17
دورتموند يحقق أعلى إيرادات سنوية في تاريخه
2024-08-16
الألماني زفيريف إلى ثالث أدوار بطولة سينسيناتي للتنس
2024-08-16
اقتصاد
المنتدى الاقتصادي الأول للمشروعات الصغيرة بحمص يناقش سبل دعمها وضمان استمراريتها
2024-08-19
روسيا والصين تتخلصان بشكل شبه كامل من الدولار في تعاملاتهما التجارية
2024-08-19
الذهب ينخفض 8 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-08-19
تراجع أسعار النفط
2024-08-19
المركزي يصدر قراراً يسمح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن عدة منافذ متنوعة
2024-08-19
استقرار أسعار الذهب
2024-08-19
المصرف الصناعي يطلق خدمة “خبّرني” لإدارة الحساب البنكي
2024-08-18
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الشريط الإخباري
البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود الإنسانية لرفع المعاناة عن أهالي غزة
المركزي يصدر قراراً يسمح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن عدة منافذ متنوعة
المركز الوطني للزلازل: 6 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الحرارة أعلى من معدلاتها وهبات رياح نشطة على المنطقة الوسطى والجنوبية
المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة وتصيبه مباشرة
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