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وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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