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مصرع 50 شخصاً وفقدان 15 جراء الإعصار غايمي الذي اجتاح الصين

2024-08-19

بكين-سانا

لقي 50 شخصاً مصرعهم، فيما لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين جراء إعصار غايمي الذي اجتاح مدينة تسيشينغ وسط الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات قولها.. إن “الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار غايمي أثرت بشدة على مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط البلاد وتسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وبمقتل 50 شخصاً”.

وأضافت: إن “15 شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين”، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ للبحث عن المفقودين وإعادة الإعمار بعد الكوارث لا تزال جارية

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