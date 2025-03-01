الرئيس الإيراني ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان ضرورة التحرك الجدي لوقف الإبادة الصهيونية في غزة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ضرورة التحرك الجدي لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وانتقد بزشكيان وإبراهيم خلال اتصال هاتفي اليوم سياسات أمريكا وعدد من الدول الغربية الداعمة إعلامياً وعسكرياً للكيان الصهيوني، وشددا على أن هذا النهج يتعارض والشعارات التي ترددها تلك الدول بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان والجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار، معتبرين أنه سيؤدي إلى استمرار جرائم الكيان الغاصب بحق أهالي القطاع العزّل.

واستعرض الرئيس الإيراني ورئيس الحكومة الماليزية آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة بالمنطقة، ولا سيما سير المفاوضات القائمة لتفعيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى دور البلدان الإسلامية المهم لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني ووقف المجازر والإبادة الجماعية بغزة.

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