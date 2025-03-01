القوات الروسية تقضي على أكثر من 330 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات نظام كييف فقدت أكثر من 330 جندياً وعدداً من الآليات والمركبات المدرعة خلال العمليات التي تمت في الساعات الماضية بمقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “خلال اليوم بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 330 عسكرياً و27 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة و19 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى ثماني مركبات ومدفعين”.

وأشارت إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي نفذ ضربات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في مقاطعة سومي، موضحة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بدء تسللها إلى المقاطعة بلغ 3800 عسكري و54 دبابة و48 ناقلة جند مدرعة.

وشنت وحدات من قوات نظام كييف هجوماً على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك في الـ 6 من آب الجاري، فيما أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن الهجوم الإرهابي على كورسك سينتهي بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.

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