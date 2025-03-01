المنتدى الاقتصادي الأول للمشروعات الصغيرة بحمص يناقش سبل دعمها وضمان استمراريتها

حمص-سانا

ناقش المنتدى الاقتصادي الأول للمشروعات الصغيرة الذي استضافته غرفة تجارة حمص سبل دعم هذه المشروعات وتنميتها وتذليل العقبات لاستمرارها وضمان استدامتها.

المنتدى الذي دعا إليه مكتب التنمية المحلية بالمحافظة ولجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة، شارك فيه عدد من الهيئات الحكومية وممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية وأصحاب المبادرات الفردية، بهدف تسليط الضوء على المشروعات الناجحة وسبل دعم أصحاب المشروعات المقترحة والناشئة من خلال تعزيز التشاركية مع كافة القطاعات، ما يسهم بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل عام.

وخلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى تحدث رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي عن دور الغرفة في دعم هذه المشروعات من خلال تقديم الجدوى ودراسة التكاليف والتدريب، منوهاً بالتعاون المثمر مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإقامة معارض تسويقية للتعريف بمنتجاتها، إضافة للتشبيك مع المنظمات والهيئات العامة والخاصة.

بدورها أشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة عفاف الحسن إلى ضرورة تجاوز المعوقات أمام المشروعات المتعثرة وإيجاد البدائل لانطلاقها، والسعي لدعمها عبر القطاع الحكومي والمنظمات والمبادرات والاستفادة من التجارب الرائدة مع التركيز على دعم المرأة.

من جهتها قدمت مديرة مكتب التنمية المحلية بالمحافظة المهندسة رنا عدي عرضاً عن آلية عمل المكتب واختياره للمشروعات الأكثر جدوى وديمومة، لتحقيق مستوى دخل جيد وتأمين فرص عمل من خلال التشبيك مع الجهات المعنية بالقطاع التنموي.

رئيس لجنة المشاتل والنباتات الطبية والعطرية في غرفة زراعة حمص الدكتور عبد المسيح دعيج اقترح دعم الاستثمار في الزراعات ذات الاستخدام الطبي نظراً لغنى البيئة السورية بها ولدورها بالتنمية المستدامة، عبر إقامة مشروعات أسرية بحيازات صغيرة، وتقديم جميع أشكال الدعم الفني والتدريب ودراسة الجدوى والتسويق.

رئيس مجلس إدارة جمعية بابل التنموية ربيع خضور لفت إلى أهمية التشبيك ما بين لجنة سيدات الأعمال ومشروعات الشباب بالجمعية وتأهيل أصحابها لدخول الأسواق.

صاحبة مبادرة “نساء صغيرات مبدعات” المهندسة غنى الطرشة استعرضت واقع العمل في المبادرة التي انطلقت منذ عام 2020، وتضم اليوم نحو 70 ألف امرأة مشاركة من أصحاب المشروعات الصغيرة في الأشغال اليدوية والمطبخ والأعمال المنزلية، والعمل على تسويق منتجاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعريف بها عبر 23 معرض إبداع بالمحافظة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتخلل المنتدى عرض برومو ترويجي عن الفعاليات والمعارض المنفذة من قبل الغرفة ولجنة سيدات الأعمال، إضافة لعرض من مكتب التنمية المحلي حول خارطة رقمية للأسواق والمنتجات بالمحافظة تهدف إلى تنظيم المشروعات الصغيرة وتوحيد بياناتها، وتعزيز التشاركية وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

تمام الحسن

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