منتخب حمص بالمصارعة أولاً في بطولة الجمهورية

حمص-سانا

حقق منتخب حمص بالمصارعة الحرة والرومانية لفئتي الشباب والرجال المركز الأول بالترتيب العام في بطولة الجمهورية التي اختتمت أمس بحلب برصيد 11 ميدالية ذهبية وخمس فضيات وبرونزية واحدة.

وجاءت ذهبيات منتخب الشباب عبر اللاعبين أمجد السلقيني بوزن 55 كغ ومهند السعيد بوزن 60 كغ ومحمود الطحان بوزن 63 كغ وقاسم الأبرش بوزن 67 كغ وخالد الكن بوزن 77 كغ وأحمد الأحمد بوزن 97 كغ، فيما جاءت الفضيات عبر اللاعبين أحمد عروب بوزن 72 كغ، ويوسف فطارجي بوزن 130 كغ.

وجاءت ذهبيات منتخب الرجال عبر اللاعبين أمجد السلقيني بوزن 55 كغ ومهند السعيد بوزن 60 كغ ومحمود الطحان بوزن 63 كغ ومحمد العبيد بوزن 82 كغ وأحمد الأحمد 87 كغ، وكانت الفضيات من نصيب كل من قاسم الأبرش بوزن 67 كغ وتمام شلب الشام بوزن 77 كغ وعبد الرحمن الجسري بوزن 97 كغ، أما البرونزية فقد كانت عبر اللاعب أحمد عروب بوزن 72 كغ.

ولفت رئيس اللجنة الفنية للمصارعة محمود التلاوي إلى أن تميز منتخب حمص جاء ثمرة جهد وتعب وتعاون اللاعبين مع الكوادر التدريبية في المحافظة، وإلى السعي الدائم لرفع المستوى الفني للعبة في المحافظة وتذليل الصعوبات التي تعترض واقع تطوير اللعبة.

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