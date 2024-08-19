بوتين: لدى روسيا وأذربيجان مسارات عديدة للعمل المشترك

باكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لدى روسيا وأذربيجان مسارات عديدة للعمل المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقل موقع RT عن بوتين قوله خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو اليوم: “من الواضح والمعروف للجميع أن روسيا تواجه عدداً من الأزمات، بما في ذلك بالطبع على الصعيد الأوكراني، لكن ارتباط روسيا التاريخي بجنوب القوقاز خلال السنوات القليلة الماضية، يملي علينا ضرورة المشاركة في هذه الأحداث، وبطبيعة الحال في حدود ما يطلبه الطرفان”، موضحاً أنه وبعد زيارته لأذربيجان سيتصل برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ليطلعه على نتائج المحادثات.

وأشار بوتين إلى أن أذربيجان تسعى إلى استكمال جميع إجراءات التسوية الكاملة بخصوص الوضع مع أرمينيا، لافتاً إلى أن روسيا مستعدة لمساعدة باكو ويريفان لإبرام معاهدة سلام.

من جانبه أكد علييف أن أذربيجان راضية عن مستوى التفاعل مع روسيا الاتحادية، وقال: إننا واثقون بأن زيارة الرئيس الروسي إلى أذربيجان ستعزز العلاقات بين البلدين.

وتهدف زيارة الرئيس بوتين إلى أذربيجان كذلك إلى تعزيز علاقات التحالف الاستراتيجي بين موسكو وباكو، فيما يتوقع أن تشهد الزيارة توقيعاً على حزمة من الاتفاقات بين البلدين.

ويقوم التعاون بين الجانبين على أساس 170 معاهدة واتفاقية في جميع المجالات، بما في ذلك 50 اتفاقية في المجال الاقتصادي.

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