روسيا والصين تتخلصان بشكل شبه كامل من الدولار في تعاملاتهما التجارية

موسكو-سانا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن أكثر من 90 بالمئة من المدفوعات في التبادلات التجارية بين روسيا والصين باتت تسدد بالروبل واليوان.

ونقل موقع RT عن سيلوانوف قوله قبيل انعقاد ملتقى الحوار المالي الروسي الصيني العاشر، والذي يجمعه بنظيره الصيني لان فوان: إن “البلدين انتقلا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية فيما بينهما”.

وأشار سيلوانوف إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تشهد زخماً كبيراً، حيث تسجل التجارة البينية بشكل دوري مستويات تاريخية.

وسجل حجم التجارة بين الصين وروسيا في النصف الأول من هذا العام ارتفاعا ًبنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 116.87 مليار دولار حسب بيانات للجمارك الصينية.

وفي العام الماضي، توقعت الحكومة الروسية ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

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