نقل دمشق تنهي إعادة تأهيل صالاتها الأربع وتضعها في الخدمة

دمشق-سانا

أنجزت مديرية نقل دمشق عمليات تأهيل وترميم صالاتها الأربع التي تعرضت للتخريب خلال الحرب الإرهابية على سورية، بعد تأهيل الصالة الرابعة ووضعها في الخدمة بالمديرية في منطقة الزبلطاني، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المراجعين وتقليل الازدحام.

وأوضح مدير نقل دمشق المهندس علي ديب أنه تم تخصيص الصالة الأرضية رقم 1 لتنفيذ معاملات المركبات السياحية الخاصة والعامة والاستثمار المنتهية بأرقام مفردة، وخصصت الصالة رقم 2 الموجودة في الطابق الثاني لجميع معاملات السيارات السياحية والعامة والخاصة والاستثمار المنتهية لوحاتها بأرقام مزدوجة، أما الصالة رقم 3 الموجودة في المبنى المجاور فهي مخصصة لجميع معاملات سيارات البيك أب والشاحنة والصهاريج والآلات الحديثة.

وبين ديب أن الصالة رقم 4 مخصصة لجميع المعاملات من نقل وقيد من غير المحافظات وتسجيل حديث وفقدان رخص السيارات، لافتاً إلى أن توزيع العمل على الصالات المذكورة سينعكس إيجاباً على المواطنين في تسهيل معاملاتهم دون الحاجة إلى معقب معاملات بعد اتباع الإرشادات الموجودة داخل المديرية والصالات.

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