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البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود الإنسانية لرفع المعاناة عن أهالي غزة

2024-08-19

القاهرة-سانا

دعا البرلمان العربي إلى تكاتف جميع الجهود الإنسانية لتخفيف آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت بطش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن البرلمان قوله في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني الذي يوافق الـ 19 من شهر آب من كل عام: إن الاحتلال يهدد العمل الإنساني في القطاع بسبب تقويض دور الأونروا التي تمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، لما لها من دور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه.

ودعا البرلمان إلى ضرورة تكاتف جهود العمل الإنساني على المستوى الدولي، وذلك في ظل حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها العديد من دول العالم.

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