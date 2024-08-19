الخارجية الروسية: موسكو رفعت مطالبات لبرلين بشأن تحقيقات في تفجيرات التيار الشمالي

موسكو-سانا

كشفت روسيا أنها رفعت مطالبات بشكل رسمي ضد ألمانيا بشأن تحقيق في انفجارات خطوط أنابيب الغاز البحرية “التيار الشمالي”، وأنها تسعى إلى إجراء محادثات بشأن وفاء ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب.

وذكر مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية أوليغ تيابكين لوكالة سبوتنيك “وضعت السلطات الألمانية أحد المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وهو مواطن أوكراني على قائمة المطلوبين واستناداً إلى أن وسائل الإعلام الألمانية روجت منذ فترة طويلة وبشكل منهجي للرواية القائلة: إن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرتبطين بأي دولة، وإن التحقيق الألماني سيغلق أيضا دون تحديد هوية الجهات الحقيقية التي أصدرت الأوامر بتفجيرات التيار الشمالي، وهذا يعني في الواقع أن ألمانيا ستترك الأمر يمر”.

وشدد تيابكين على أن روسيا لا تنوي تحمل هذا الوضع، وأثارت قضية وفاء ألمانيا والدول المتضررة الأخرى بالتزاماتها بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقدمت رسميا مطالبات مماثلة بشأن هذه المسألة على المستوى الثنائي بما في ذلك إلى برلين، وتسعى إلى إجراء مفاوضات وفقاً للأنظمة الدولية الحالية، وستعتمد في خطواتها الإضافية على رد فعل الغرب”.

ووقعت انفجارات في خطي أنابيب التيار الشمالي “نورد ستريم 1 و2” لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في الـ26 من أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.

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