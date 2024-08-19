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إصابة أربعة فلسطينيين واعتقال آخرين في الضفة الغربية

2024-08-19

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل آخرون فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح واعتقال آخر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم ورام الله وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طالبة جامعية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 25 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

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