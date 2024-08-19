طلائعنا انتماء وعطاء… احتفال مركزي بالذكرى الـ 94 لتأسيس منظمة طلائع البعث

ريف دمشق-سانا

أقيم اليوم احتفال مركزي بمناسبة الذكرى الـ 49 لتأسيس منظمة طلائع البعث تحت شعار طلائعنا.. انتماء وعطاء وذلك في معسكر الشهيد باسل الأسد في منطقة الدوير بريف دمشق.

وتضمن الاحتفال فقرات ثقافية وفنية تنوعت بين العزف والغناء قدمها رواد منظمة طلائع البعث ورقصات شعبية تراثية متنوعة قدمها طلاب فروع المنظمة بالمحافظات.

وفي كلمة له قال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور ابراهيم الحديد: إن الاحتفال بالعيدِ التاسعِ والأربعين لمنظمةِ طلائعِ البعث يذكرنا بكلِ فخرِ واعتزاز بالانطلاقةَ الواثقةَ للمنظمةِ في معسكرات الزبداني واللاذقية وبقية المحافظات في سورية بعد أن اتخذت قيادةُ الحزب قرارَها الريادي بإحداثِها لتُسهِمَ بشكلٍ فاعلٍ ومؤثر في إعدادِ أجيالٍ من الأطفال.

وأكد الدكتور الحديد أولويةِ صياغةِ نظرةٍ جديدةٍ ومعاصرة لتعزيزِ دورِ المؤسسات التربوية في تنميةِ قيمِ الوعي الانتماءِ والالتزام لدى الأجيال من خلال توفيرِ المناهجِ المدرسيةِ القادرةِ على القيامِ بدورٍ حيويٍ في نشرِ ثقافةِ المواطنةْ، مع ضرورةِ إيجادِ رؤىً جديدةً معاصرةْ لبناءِ طفلٍ مواكبٍ للتغيراتِ الحديثة.

وشدد الدكتور الحديد على أن سوريةَ التي حددتْ مواقفَها في ضوءِ مصالحَها الوطنية والقومية وتطلعاتِ شعبِها ستظلُ وفيةً لدماءِ شهدائِها وتناضلُ من أجل تحريرِ كُلِ ذرةٍ من ترابِ هذا الوطن، وتؤكدُ دعمَها الدائمَ لنضالِ الشعبِ العربي الفلسطيني في كفاحِه العادلِ والأسطوري من أجل نيلِ حقوقِه المشروعة.

بدوره لفت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الدكتور محمد عزت عربي كاتبي إلى أن منظمة طلائع البعث هي منظمة صالحة للديمومة والاستمرار وهي قادرة دائما على التقديم والعطاء، لافتاً إلى أن فريق العمل التربوي في الحزب والمنظمة ووزارة التربية وكل الكوادر يثبتون اليوم أننا سننهض من جديد لإعادة إعمار سورية.

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني عبر في تصريح للصحفيين عن شعوره بالفخر بهذه الكوادر التربوية من طلاب ومدرسين وإداريين، لافتاً إلى دور الوزارة بالتعاون مع المنظمة في تنمية الشخصية الوطنية للطفل ليكون مستقبل سورية.

عضو قيادة منظمة طلائع البعث مصطفى جيلو أشار إلى أن المنظمة ما تزال منذ 49 عاماً تنبض بفرح الطفولة ورعايتهم وتحن على أبنائها كالأم محبة ورعاية واهتماماً.

وأوضحت عضو قيادة المنظمة نعمى شدود أن عيد المنظمة يقام في الـ 15 من آب من كل عام، حيث تحتفل به مع أطفال سورية بمجهودها الذي قدمته خلال عام كامل من خلال أنشطة وفعاليات هادفة تقوم بها ضمن محافظة من المحافظات، مبينة أن الطلاب المشاركون قدموا من مختلف المحافظات ليعبروا عن محبتهم لمنظمتهم وللوطن وعن إخلاصهم له.

عضو قيادة المنظمة هيسم أبو مغضب لفت إلى أن رسالة المنظمة على مدى سنوات كانت ولا تزال غرس القيم التربوية والسلوكية في نفوس الطلاب وتعويدهم على تحمل المسؤولية وتنمية روح المواطنة لديهم والثقة بالنفس وتنمية مواهبهم.

أمين فرع طلائع البعث في حماة مسعود الياسين لفت إلى أن المنظمة تنشئ أجيالاً يعتمد عليها في بناء سورية، حيث أخذت ومنذ انطلاقتها على عاتقها بناء هؤلاء الأجيال ليكونوا عماد المستقبل.

وعبر عدد من الطليعيين عن فرحهم بالمشاركة في الاحتفال بذكرى تأسيس منظمتهم متوجهين بالشكر إليها بكل كوادرها.

حضر الاحتفال محافظا دمشق وريفها وأمينا فرعي دمشق وريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ونقيب معلمي سورية ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وفعاليات حزبية وتربوية وأهلية.

رحاب علي

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