“أورانج”.. معرض للأطفال في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة بدمشق معرضاً فنياً للأطفال بعنوان “أورانج”، بنسخته الرابعة، وذلك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

المعرض المستمر لمدة ثلاثة أيام، جاء نتيجة للدورة الصيفية التي التحق بها الأطفال لدى الفنانة لجين حمدان وتوج أعمال ثلاثة عشر طفلاً وطفلة.

وبخمسة عشر عملاً فنياً اختارها الأطفال للمشاركة في المعرض، والتي تحدثت عنه حمدان لمراسلة سانا بقولها: إن عرض أعمال ولوحات الأطفال ودعوتهم لتجربة حقيقية والمشاركة بمعرض، له أثر إيجابي على المدى القريب والبعيد، فهو يدعم الطفل ويزيد ثقته بنفسه ويشجعه على الإبداع، بالإضافة إلى أنه ينمي لدى الأطفال المهارات الاجتماعية ويجعلهم يقدرون الفن والثقافة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency